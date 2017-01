Bienvenue sur Cérès, plus exactement au-dessus de la région du mystérieux cratère Occator. Dans cette vidéo inédite, on survole ce bassin d’impact de 92 km de diamètre relativement jeune (géologiquement parlant) où s’étalent, au centre et sur le plancher, des taches blanches de nature encore indéterminée. La sonde Dawn qui a recueilli les images et les mesures qui ont permis de réaliser ce film, continue son enquête sur la planète naine la plus proche de la Terre.



