Pan Starrs1 : la plus grande carte du ciel compte trois milliards de sources

Depuis 2010, Pan-Starrs a déjà permis de nombreuses découvertes astronomiques, notamment de petits objets sombres de notre Système solaire. À présent que le sondage du ciel réalisé avec l’incroyable caméra de 1,4 milliard de pixels, dans le visible et le proche infrarouge, est bouclé, les scientifiques, et aussi le public, vont pouvoir se lancer dans son exploration. Les données donnent le vertige : deux millions de gigaoctets et quelque 3 milliards de sources astronomiques.



La suite ici: http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astron...