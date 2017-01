Observez la pluie d'étoiles filantes des Quadrantides le 3 janvier

L’année vient de commencer et voilà déjà une pluie d’étoiles filantes importante à ne pas manquer. Les Quadrantides, c’est leur nom, pourront être visibles dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 janvier, en direction du nord-est et de la constellation disparue du Quadrant Mural, située entre le Dragon, le manche de la Grande Casserole et le Bouvier.



