Cassini plonge au plus près des anneaux de Saturne

À l’occasion de ses orbites en rase-motte, la sonde Cassini a réalisé une série de photographies étonnantes des anneaux de Saturne, avec une résolution sans précédent. Dans les sillons granuleux bien peignés se cachent des structures irrégulières et parfois des lunes minuscules. Des images à savourer, d'autant que cette mission de treize années s'achève bientôt et que, par la suite, nous n'en aurons plus de semblables avant longtemps.



