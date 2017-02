Le chat céleste rencontre le homard cosmique

Les astronomes étudient depuis fort longtemps les nuages de gaz brillant et de poussière cosmique référencés NGC 6334 et NGC 6357. Cette nouvelle et gigantesque image acquise par le Télescope de Sondage du Very Large Telescope de l'ESO en constitue simplement la plus récente. Dotée de quelque deux milliards de pixels, elle est l'image la plus vaste publiée à ce jour par l'ESO. Les formes suggestives qu'arborent ces nuages expliquent leurs appellations respectives : la Nébuleuse de la Patte de Chat et la Nébuleuse du Homard.



