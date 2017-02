Voyager dans l'espace peut modifier votre ADN

La Nasa, qui prépare les missions habitées vers Mars, a dévoilé les premiers résultats de l'expérience médicale à laquelle se sont prêtés les deux frères jumeaux Scott et Mark Kelly. Et ils ne sont pas encourageants : l’expression des gènes est modifiée chez l’un et pas chez l’autre. Les chercheurs avouent avoir été surpris par l’ensemble des résultats.



