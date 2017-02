Formation de la Lune : la première bombe atomique permet de tester les théories

L'explosion de la première bombe atomique a produit temporairement des conditions de températures et de pressions similaires à celles des collisions géantes qui ont fait naître la Terre et la Lune. En étudiant les roches fondues sur le site de cette explosion, on peut donc tester les théories sur l'origine de notre satellite naturel.



