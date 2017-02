Le vaisseau spatial Orion pourrait envoyer des Hommes dans l'espace en 2021

En 2021, un vaisseau Orion, de la Nasa, emmènera des astronautes américains hors de l'orbite terrestre. Ce sera la première fois depuis 1972, quand Apollo 17 est revenu de la Lune. Son module de service, avec le moteur et le carburant, sera européen. Dérivé de l'ATV, il sera fourni par l'ESA et construit par Airbus Defence and Space.



