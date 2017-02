Ils découvrent 114 exoplanètes, dont plusieurs potentiellement habitables

Plus de 20 années de données collectées sur plus de 1.600 étoiles épiées avec le spectromètre Hires viennent d’être publiées. Une somme considérable que les chercheurs ont souhaité partager dans la perspective de nouvelles découvertes. Parmi les 357 exoplanètes détectées, plus d'une centaine sont nouvelles. L’une d’elle gravite autour de la quatrième étoile la plus proche de la Terre.



