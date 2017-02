7 exoplanètes autour de Trappist-1 : la découverte de la vie ailleurs est à notre portée ?

La Nasa vient d’annoncer l’existence autour de la naine rouge Trappist-1 de sept exoplanètes de tailles comparables à la Terre. Leurs masses sont toutefois encore incertaines. Trois d'entre elles seraient potentiellement habitables et comme elles ne sont situées qu'à environ 40 années-lumière du Soleil, la caractérisation des atmosphères qu’elles pourraient posséder devrait être à la portée du futur télescope spatial James Webb. À plus long terme, il serait possible de détecter d'éventuelles biosignatures.



La suite ici: http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/exopla...