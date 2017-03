Blue Origin s'intéresse aussi à l'exploration humaine de la Lune

Blue Origin, l'entreprise créée par Jeff Bezos, patron d'Amazon, vient de remporter un important contrat avec la société française Eutelsat, et se pose désormais en concurrente de SpaceX et d'Arianespace. Le lanceur sera le New Glenn, qui pourrait aussi être utilisé pour expédier vers la Lune un cargo de fret et préparer l'installation d'une base habitée au pôle sud. Abandonné sous l'administration Obama en 2010, le retour sur notre satellite intéresse aujourd'hui le secteur spatial, surtout privé.



