De l'ancienne poussière d'étoiles lève le voile sur les toutes premières étoiles

L'objet le plus éloigné jamais observé par ALMA



Grâce à ALMA, des astronomes ont détecté une vaste quantité de poussière d'étoiles brillante au sein d'une galaxie qui nous apparaît telle qu'elle était lorsque l'Univers était encore jeune – 4% de son âge actuel. Cette galaxie, la plus lointaine au sein de laquelle de la poussière et de l'oxygène ont été détectés, est observée peu après sa formation. Ces nouveaux résultats apportent de précieuses informations concernant la naissance et la mort explosive des toutes premières étoiles.



La suite ici: http://pgj-new.pagesperso-orange.fr/0317-nouvelles.htm#A2...