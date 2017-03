La Chine va tester Tianzhou-1, le véhicule qui ravitaillera sa future station spatiale

À un an du début de la construction de sa station spatiale, la Chine s'apprête à tester le module Tianzhou, le véhicule qui sera utilisé pour la ravitailler et rehausser son orbite. Une étape importante de son programme des vols habités, qui vient combler le retard par rapport à l'Europe et aux États-Unis.



