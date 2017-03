Retour vers la Lune : la Nasa veut installer un poste avancé en orbite cislunaire

La Nasa vise la Lune. Un poste avancé de l'exploration habitée pourrait être installé sur une orbite « cislunaire » d'ici quelques années. Mars est toujours un objectif de long terme, mais l'activité humaine à proximité de la Terre et de la Lune offre des perspectives commerciales et scientifiques économiquement plus intéressantes qu'une aventure martienne.



La suite ici: http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/explor...