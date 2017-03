Mars : quel site d'atterrissage pour la capsule Red Dragon de SpaceX ?

La Nasa et le JPL ont identifié quatre sites d'atterrissage potentiels pour les activités robotiques et humaines de SpaceX. L'endroit devra être suffisamment plat pour que la capsule Red Dragon ne bascule pas à l'atterrissage et assez près de grandes quantités d'eau (glacée) afin de répondre aux besoins d'une colonie humaine.



