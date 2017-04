41P, la comète à ne pas manquer !

Passée à moins de 21 millions de kilomètres de la Terre le premier avril, la comète 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak, de la famille des jupitériennes, poursuit sa route, se rapprochant du Soleil, jusqu'à sa proximité maximale du 12 avril prochain. Elle devient de plus en plus lumineuse dans le ciel de l'hémisphère nord. Ce petit astre glacé nous réserve peut-être de belles surprises, comme lors de son passage de 1973, quand il devint soudainement 10.000 fois plus brillant !



La suite ici: http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/comete...