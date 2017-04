Un nouveau télescope dans le désert d'Atacama pour sonder la jeunesse de l'univers

En 2021, le Cerro Chajnantor Atacama Telescope-prime (CCAT-p), un télescope terrestre de six mètres de diamètre, scrutera l'univers dans les domaines submillimétrique et millimétrique. Son objectif : mieux comprendre l'histoire de la formation de l'univers. Le consortium international en charge de sa réalisation vient d'annoncer le début de sa construction au Chili. CCAT-p s'inscrit dans la continuité des recherches entreprises avec le voisin Alma (ESO) et le télescope spatial Herschel.



