Epsilon Eridani, le système planétaire qui ressemble tant au nôtre

Le monde Epsilon Eridani, alias Ran, dixième étoile la plus proche de nous, arbore décidément de nombreux points communs avec notre Système solaire. De nouvelles observations renforcent l'hypothèse de la présence de deux anneaux. L'un, évoquant la ceinture d'astéroïdes, est bordé par une planète jovienne nommée Ægir, et l'autre, plus lointain, pourrait être délimité par une planète comparable à Neptune. Que nous cache encore cette jeune étoile ?



