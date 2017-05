La Chine veut participer au projet du village sur la Lune de l'ESA

L'idée du Moon Village de l'Agence spatiale européenne fait son chemin. La Nasa la trouve séduisante et la Chine, qui souhaite sortir de son isolement technologique et multiplier les sources de transfert, pourrait bien y associer des pans entiers de son programme lunaire. C'est tout l'objet des discussions récemment entamées par l'ESA et l'Agence spatiale chinoise. Un choix politique délicat à faire car en s'ouvrant à la Chine, il y a un réel risque de l'aider à combler son retard, et donc, potentiellement, à renforcer la concurrence qu'elle ne va pas manquer de représenter dans le futur, d'autant plus que ses capacités spatiales dans le domaine des vols habités n'ont rien à envier à celles de l'Europe.



