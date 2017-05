Comment pleuvait-il sur Mars il y a des milliards d’années ? Avec des gouttes de plus en plus grosses...

Peu après sa naissance, Mars était une planète chaude et humide. L'eau coulait à la surface et, parfois, tombait du ciel. Dans un effort de reconstitution de l'atmosphère primitive de la planète, deux chercheurs ont enquêté sur les pluies martiennes et leurs impacts sur l'environnement. Ils se sont notamment intéressés à la taille des gouttes d'eau.



