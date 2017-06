Une galaxie à disque massive qui ne forme plus d'étoiles défie notre vision de l'évolution des galaxies

Une galaxie à disque jeune, compacte et « morte » surprend les astronomes, et nous en apprend d'avantage sur la formation des galaxies elliptiques.



En combinant la puissance d'une lentille « naturelle » dans l'espace avec celle du télescope spatial Hubble, des astronomes de plusieurs laboratoires internationaux (dont l'institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP) à Toulouse (Université Toulouse 3 Paul Sabatier/CNRS) et le Centre de Recherche Astrophysique (CRAL) de Lyon (Univesité Claude Bernard Lyon 1/ENS Lyon/CNRS) ) ont fait une découverte surprenante – le premier exemple d'une galaxie compacte, en forme de disque en rotation, qui a arrêté de former des étoiles quelques milliards d'années seulement après le Big Bang. On parle alors de galaxie « morte » car elle ne fabrique plus de nouvelles étoiles. Le fait de trouver une galaxie en forme de crêpe – ressemblant physiquement à la Voie Lactée – morte aussi prématurément dans l'histoire de l'Univers bouleverse notre compréhension de la formation et de l'évolution des galaxies massives. En effet l'Univers à cette époque était rempli de gaz et était au maximum de son histoire de formation stellaire.



