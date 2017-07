Longue Marche 5, le plus gros lanceur chinois, rate sa mission

Longue Marche 5, le lanceur des missions futures du programme lunaire et de la station spatiale chinoise, subit son second revers en deux vols. L'avertissement est d'autant plus sérieux que, début juin, un autre lanceur a aussi raté sa mission. Un troisième échec du Longue Marche 5 pourrait enrayer les ambitions lunaires de la Chine et retarder le début de la construction de sa station spatiale, comme nous l'explique Philippe Coué, spécialiste du programme spatial chinois.



