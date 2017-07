À 600 années-lumière de la Terre, cette étoile n'a que la taille de Saturne. C'est la plus petite connue et, pensent ses découvreurs, ils ne pourraient pas en trouver de plus petites. L'astre fait partie d'un système binaire à éclipses.



