Les sondes Voyager 1 et 2 fêtent leurs 40 ans loin de l'humanité

Cela fait 40 ans que la sonde Voyager 1 a quitté la Terre. C'était un peu plus de deux semaines après sa jumelle Voyager 2. Alors que la première vogue dans l'espace interstellaire depuis déjà quelques années, la seconde ne devrait plus tarder à franchir cette porte. Les deux engins spatiaux, les plus éloignés de l'humanité, ont permis de grandes découvertes qui ont redessiné le Système solaire et les planètes géantes visitées. Emportant avec eux des témoignages de la vie sur la Planète bleue, Voyager 1 et 2 sont des traces de l'humanité fonçant dans la Galaxie. Un voyage sans fin.



La suite ici: http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/explor...