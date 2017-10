Ondes gravitationnelles : grande première avec l'observation d'une fusion d'étoiles à neutrons

Spectaculaire révélation venue de Ligo, de Virgo, de l'ESA et de l'ESO : des ondes gravitationnelles détectées le 17 août 2017 provenaient de la fusion d'étoiles à neutrons, et non de trous noirs. Mieux : l'évènement a été repéré aussi par 70 instruments, spatiaux et terrestres, dans le visible, l'infrarouge et le domaine gamma, ce qui en fait une observation « multimessagers ». Au passage, il confirme que ce genre de collision est bien à l'origine des énigmatiques « sursauts gamma courts ». La découverte ouvre une nouvelle ère : celle de l'astronomie gravitationnelle couplée au travail d'instruments classiques. Et pourquoi pas aussi à la détection de neutrinos ?



