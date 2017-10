La Nasa a autorisé une deuxième extension de la mission Dawn autour de Cérès, le plus grand objet de la ceinture d'astéroïdes, située entre Mars et Jupiter. Les explications de Pierre Vernazza, chargé de recherche au CNRS et chercheur au laboratoire d'Astrophysique de Marseille.



La suite ici: http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astron...