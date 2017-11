La plus grande flotte de microsatellites au monde grossit encore

L'entreprise Planet ajoute dix satellites à sa constellation. Désormais, la flotte surveillera la même zone le matin et l'après-midi. La résolution, de plus, atteint 80 centimètres, une performance longtemps réservée aux militaires. Et pour la première fois, la société a réalisé cette mise en orbite avec un lanceur dont elle était l'unique client. Son directeur du lancement nous explique les enjeux.



La suite ici: http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/satell...