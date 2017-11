Comètes P/2017 S8 (PANSTARRS), P/2017 S9 (PANSTARRS), C/2017 T3 (ATLAS), P/2017 U2 (Fuls)

P/2017 S8 (PANSTARRS)

Une nouvelle comète a été découverte par les membres de l'équipe de recherche de Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope & Rapid Response System) sur les images obtenues le 30 Septembre 2017 avec le télescope Ritchey-Chretien de 1.8-m. La nature cométaire de l'objet a été confirmée par de nombreux astrométristes après publication sur les pages NEOCP (NEO Confirmation Page) et PCCP (Possible Comet Confirmation Page) du Minor Planet Center. Des images antérieures à la découverte, obtenues les 25 et 29 Septembre 2017 dans le cadre du Catalina Sky Survey, ont également été identifiées.



