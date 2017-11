Les bras robotiques spatiaux de demain ne seront plus seulement cantonnés à des tâches de maintenance ou de récupération d'échantillons extraterrestres. La Spacehand, du Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique (DLR), pourra ainsi réparer et construire des satellites. Le point avec Maxime Chalon, responsable du projet.



La suite ici: http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astron...