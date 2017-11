L’étrange astéroïde venu d’une autre étoile a désormais un nom

Les astronomes se sont mis d'accord sur le nom, accepté par l'UAI, du premier astéroïde interstellaire jamais découvert. Il vient en effet d'ailleurs, d'une autre étoile, et sa désignation astronomique, comme son surnom, y font directement référence. Pour les chercheurs, il n'est que le premier que nous remarquons, beaucoup d'autres sont à venir. L'Union astronomique internationale vient, pour lui, d'ajouter une lettre à l'alphabet des petits corps. Après « A » et « C », voilà « I ».



