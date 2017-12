Le 30 novembre, l'Agence spatiale européenne (ESA) a validé la poursuite des études du Space Rider, le futur système de transport européen automatisé et réutilisable. Elle a signé avec Thales Alenia Space et ELV (European Launch Vehicle) le contrat pour l'ingénierie et le développement préliminaire de ce système en vue d'un premier vol en 2021.



