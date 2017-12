Un quasar à la croissance ultrarapide défie les cosmologistes

Les quasars les plus lointains servent de test pour les théories sur l'origine des galaxies et des trous noirs supermassifs, ainsi que pour les scénarios de la réionisation du cosmos. Le plus éloigné que nous connaissons contenait déjà 800 millions de masses solaires il y a plus de 13 milliards d'années. Ce qui pose une colle aux cosmologistes.



La suite ici: http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/quasar...