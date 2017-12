Vols habités : Blue Origin reprend ses essais de tourisme suborbital

L'exubérance d'Elon Musk tranche avec la discrétion de Jeff Bezos, le patron d'Amazon et de Blue Origin. Depuis le dernier essai du New Shepard, un système de transport suborbital pour des vols habités à la frontière de l'espace (sans mise en orbite), plus d'un an s'est écoulé sans que la société Blue Origin communique sur l'avancement du programme. Il y a quelques jours, nous avons appris que ces essais allaient reprendre. Ce sera l'occasion de mesurer le travail accompli depuis le dernier vol du New Shepard.



La suite ici: http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/blue-o...