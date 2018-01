L'étrange comportement d'une étoile révèle l'existence d'un trou noir solitaire au cœur d'un amas d'étoiles géant

Grâce à l'instrument MUSE qui équipe le Very Large Telescope de l'ESO au Chili, les astronomes ont découvert une étoile au comportement très étrange au sein de l'amas NGC 3201. Elle semble orbiter autour d'un trou noir invisible dont la masse avoisine les quatre masses solaires – il s'agit du premier trou noir inactif de masse stellaire découvert au sein d'un amas globulaire et du tout premier trou noir détecté au moyen des seuls effets de son attraction gravitationnelle. Cette importante découverte n'est pas sans conséquence sur notre compréhension de la formation de ces amas stellaires, des trous noirs et de l'origine des ondes gravitationnelles.



