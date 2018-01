Pas d'exploration spatiale sans sources d'énergie efficace et fiable. À l'aube de l'arrivée de l'Homme sur Mars et de son retour sur et autour de la Lune, la Nasa développe Kilopower, un petit réacteur nucléaire très prometteur, qui sera très utile pour les engins spatiaux et les installations sur d'autres planètes.



