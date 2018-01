Le Falcon Heavy de SpaceX réalisera son vol inaugural le 6 février. Si le lanceur le plus puissant au monde n'explose pas au décollage, ou après, et que la récupération de l'étage principal réussit, le pari sera gagné pour Elon Musk, fondateur et PDG de SpaceX.



La suite ici: https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/acces...