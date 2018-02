Curiosity nous offre son dernier selfie et un superbe panorama de Mars

Curiosity nous a envoyé un nouveau selfie. Il vient d'être réalisé sur le flanc nord de la montagne qu'il escalade. Depuis ces hauteurs, le rover en a profité aussi pour capturer un splendide panorama. C'est la première fois que le robot se retourne pour contempler ce paysage. Au loin, les remparts du cratère où il se trouve et, dans la plaine, on peut voir tous les sites qu'il a visités depuis son arrivée sur Mars, il y a cinq ans et demi.



