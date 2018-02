Pluton : une couche de matière organique gluante sous sa surface ?

Située aux confins du Système solaire, Pluton a surpris les astronomes quand, lors du survol de New Horizons, est apparue une étonnante variété de paysages avec, par endroits, les traces d'une activité géologique récente. Aujourd'hui, un planétologue suppose que la planète naine renfermerait de grandes quantités de matière organique. Et peut-être une sorte d'asphalte visqueux et gluant. Mais pas de pétrole...



