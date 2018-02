Ariane 5 : la déviation de trajectoire due à un problème de paramétrage

Pour expliquer la mauvaise trajectoire prise par le lanceur et la mauvaise orbite sur laquelle se sont trouvés les deux satellites lors de la dernière mission d'Ariane 5, la Commission d'enquête indépendante met en avant un mauvais paramétrage. La conception du lanceur n'étant pas mise en cause, Arianespace et ArianeGroup peuvent poursuivre la préparation du prochain vol, prévu le 21 mars. La cause étant parfaitement comprise, une erreur similaire ne devrait pas se reproduire.



La suite ici: https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/arian...