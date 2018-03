Des étoiles à neutrons brillent comme des millions de soleils

Les sources X ultralumineuses sont connues presque depuis les débuts de l'astronomie X dans l'espace et on pensait jusqu'à peu qu'elles étaient des trous noirs de masses intermédiaires accrétant de la matière. Mais les dernières observations de Chandra montrent qu'au moins une, et sans doute toutes ces sources sont des étoiles à neutrons accrétant de la matière selon un processus exotique.



