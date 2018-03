Encelade : une forme de vie pourrait vraiment y exister...

Depuis la mission Cassini, Encelade, petite lune glacée de Saturne, apparaît comme un «hot spot» dans la recherche de la vie extraterrestre. Ce monde semble abriter un océan d'eau liquide et dans les panaches de vapeur expulsés, la sonde a détecté du méthane. Des chercheurs ont simulé les conditions supposées y régner et ont découvert des micro-organismes capables d'y résister. Et ils produisent du méthane...



La suite ici: https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/encel...