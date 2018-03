Chandrayaan-2 : le débarquement indien sur la Lune peut-être reporté

Dix ans après sa première mission à destination de la Lune, l'Inde et son Agence spatiale ont de nouveau la Lune en point de mire. Cette fois, l'objectif est autrement plus difficile car la nouvelle mission Chandrayaan-2 ne prévoit pas seulement un orbiteur, comme pour la première mission lunaire, mais aussi un atterrisseur et un rover. Le lancement de cette mission est prévu courant avril, mais le tir pourrait être reporté à cet automne, deux satellites devant être lancés auparavant.



