Tiangong-1 : la station spatiale chinoise s'est désintégrée au-dessus du Pacifique sud

Fin de cavale pour Tiangong-1. La station spatiale chinoise a fait sa rentrée atmosphérique dans la nuit du premier au 2 avril, près du centre de l'océan Pacifique, non loin du «point de Némo» et s'est probablement désintégrée. Le «Palais céleste» est un des 6.000 engins spatiaux à avoir fait un retour sur Terre non contrôlé depuis le début de la conquête spatiale.



La suite ici: https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astro...