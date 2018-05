Charon, la lune de Pluton, accueille Kubrick, Arthur Clarke et le capitaine Nemo

Après leurs incroyables aventures, les héros mémorables de la mythologie et de l'univers de la science-fiction se réunissent pour une ultime odyssée spatiale. Dorothée du Magicien d'Oz, le dieu de l'Égypte antique Râ, le capitaine Nemo et bien d'autres, partis explorer les confins du système solaire, se sont arrêtés sur Charon et y ont gravé leur nom.



La suite ici: https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/charo...