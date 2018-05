Record de Blue Origin : 107 km atteints par le New Shepard

Montez à bord de la capsule New Shepard, qui a effectué un nouveau vol d'essai réussi. L'engin, propulsé à plus de 100 kilomètres du sol, a atteint l'espace. Ses passagers, s'il y en avait eu, auraient pu admirer la noirceur du ciel et la rotondité de la Terre. Une caméra nous fait vivre ce que pourront voir les futurs clients de ces courts voyages suborbitaux.



